Vermischtes Weiherhammer

09.02.2018

Großes Glück hatte am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr ein 24-jähriger US-Soldat, als er von der Straße abkam.

Er befuhr die Staatsstraße 2166 von Mantel kommend in Richtung Dürnast. Am Ende einer Linkskurve kam er laut eigenen Angaben aufgrund der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern. Er schlitterte über die Gegenspur in den Graben und rutschte dort noch circa 50 Meter weiter, bis sich sein Nissan an einer Bodenwelle aufstelllte und sich überschlug.Das Auto blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Mann konnte sich selbstständig aus seinem Nissan befreien und wurde vom alamierten Rettungsdienst im Rettungswagen untersucht. Er blieb aber unverletzt.Die Feuerwehr aus Kaltenbrunn, die mit zehn Mann an der Einsatzstelle waren, sperrten die Staatsstraße halbseitig. Es kam bis zur Bergung zu einigen Verkehrsbehinderungen im morgentlichen Berufsverkehr. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.