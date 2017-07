Vermischtes Weiherhammer

05.07.2017

7

0 05.07.2017

Sie waren bis aus Günthersleben (Marga Reichel), Wasserburg (Annemarie Straßgütl), München (Josef Harrer), Sulzemoos (Larissa Rehm) und Inning am Ammersee (Annemarie Braun) angereist: 43 Frauen und Männer feierten am Sonntag in der Pfarrkirche Heilige Familie die 25., 40., 50., 60., 65. und 70. Wiederkehr ihrer Erstkommunion. Alfons Bogner, Hans Beyer, Inge Schaller und Rosa Hausner (vorne, von rechts) begingen das seltene 75-jährige Jubiläum. "Ein Leben in Fülle kann nur Gott uns geben. Auf diesem Weg können wir uns immer wieder stärken mit dem Leib des Herrn. Er ist die wirksamste Medizin", unterstrich Pfarrvikar Yesu Savariyappan. Konzelebrant Adam Nieciecki stellte die Kommunion als erlebte Tischgemeinschaft und als Quelle heraus, die Kraft gebe zum christlichen Dasein. Der Kirchenchor und Orgelspieler Michael Bertelshofer glänzten mit Gesängen aus dem Neuen Geistlichen Lied. Viel zu erzählen hatten sich die Jubilare beim Mittagessen im Hotel "Lohbachwinkel". Bild: bk