30.08.2017

Eine gute Kommunikation der Polizeikräfte hat bei einer Fahrerflucht zu schnellen Ermittlungsfortschritten geführt. In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall nahe Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN) tödlich verletzt. Der Verursacher flüchtete. Doch eine Ermittlungsgruppe kam noch am selben Tag auf die Spur des Fahrers.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatte laut Presseerklärung der Weidener Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Oberpfalz das 63-Jährige Unfallopfer aus dem Kreis Neustadt/WN in den Morgenstunden am Straßenrand der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Weiherhammer und Etzenricht entdeckt. Beamte der PI Neustadt fanden danach am Unfallort ein demoliertes Fahrrad sowie mehrere Teile eines VWs. Ein Unfallsachverständiger untersuchte die Unfallstelle.Das betreffende Unfallfahrzeug, nach dem die Ermittler sogleich einen Fahndungsaufruf starteten, fand sich überraschend schnell. "Der Halter des Wagens selbst hatte bei der PI Vohenstrauß eine Beschädigung des Wagens gemeldet", erzählt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Albert Brück, auf Anfrage. Die Vohenstraußer Beamten waren über die Ereignisse informiert und brachten den Schaden mit der Unfallflucht in Verbindung. Die Kripo Weiden übernahm die Spurensicherung an dem Fahrzeug, das sich als der Unfallwagen herausstellte. Auf den Fahrzeughalter (31), einen Mann aus dem Kreis Neustadt/WN, konzentrieren sich die Untersuchungen.Zunächst wurde auch gegen eine weitere Person ermittelt. "Nach derzeitigem Stand richtet sich der Fokus aber auf den Halter", sagte Gerd Schäfer. Nähere Details könne der Leitende Weidener Oberstaatsanwalt nicht nennen. "Ob der Radfahrer gleich beim Unfall starb oder bei rechtzeitiger Hilfe noch eine Chance gehabt hätte, muss die rechtsmedizinische Untersuchung in Erlangen klären." Die Ergebnisse der Obduktion werden wie das Unfallgutachten in den kommenden Tagen erwartet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/WN unter Nummer 09602/94020 in Verbindung zu setzen.