Vermischtes Weiherhammer

08.08.2017

9

0 08.08.2017

Für Grötsch ist die Arbeit in der Gastronomie ein wichtiges Thema. "Wir diskutieren häufig in Berlin oder mit den Gewerkschaften darüber, und ich wollte mir ein Bild von der Praxis machen." Außerdem erhoffte sich der Politiker, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mehrere Stunden verbrachte der Abgeordnete in Weiherhammer und brachte dort seine Vorkenntnisse aus dem familiären Umfeld ein. Mit anderen Worten, er wusste, welche Komponenten zu "Gnocchi Panna" oder zur "Pizza Hawaii" gehören und konnte sich mit Mehmet um die Lieferung und um Gespräche mit den Gästen auf der Terrasse konzentrieren. Bei dieser Gelegenheit schloss er eine Lücke. Er verpflichtete Ex-Profi und SPD-Gemeinderat Rainer Vater als Torhüter für das Benefiz-Fußballspiel seiner "Uli Allstars" gegen eine BRK-Auswahl.