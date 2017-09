Vermischtes Weiherhammer

01.09.2017

17

0 01.09.201717

33 junge Menschen starten bei BHS Corrugated in das Berufsleben. Sie absolvieren die Ausbildung in neun verschiedenen Segmenten.

Die Jugendlichen werden Zerspanungsmechaniker, Produktionstechnologen, Elektroniker, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und Systemintegration, technische Produktdesigner, Eurokaufleute oder beginnen ein duales Studium Maschinenbau/Produktionstechnologe und Elektrotechnik/Elektroniker.Prokurist Gerhard Kranz appellierte an die Neuen, die qualitativ hochwertige Ausbildung und die sich daraus ergebenden Zukunftschancen zu nutzten. Personalleiter Manfred Riedl wünschte der Gruppe Stehvermögen für die kommenden Jahre. Dazu zähle auch, mit Gegenwind klar zu kommen. Auf seine vor 28 Jahren an gleicher Stelle begonnene eigene Lehre ging Betriebsratsvorsitzender Roland Magerl ein. Er lobte die über das ÜBZO und das Team vorangetriebene Weiterentwicklung. Personalreferentin Stefanie Luber informierte über den Ablauf der BildungstageDas viertägige Programm begann am Freitag mit einer Werksbesichtigung, formellen und sicherheitsrelevanten Dingen und setzt sich am Montag mit der Vorstellung von Aufbau und der Organisation des Betriebes fort. Bereits seit längerem beschäftige Azubi-Kollegen geben Tipps, der Kreisjugendring hält einen Präventionsvortrag.Am Dienstag geht es um grundlegende System-Schulungen, Verhaltensregeln auf dem Werksgelände. Zudem wird der Produktbereich Wellpappe präsentiert. Am letzten Tag geht es um die Wellpapp-Maschinen. Der Theorie folgt die Besichtigung einer Anlage, die im Betrieb ist.