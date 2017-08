Vermischtes Weiherhammer

An der Kreuzung der Staatsstraße 2166 übersah am Mittwoch um 7.40 Uhr ein Autofahrer, der aus Richtung Weiherhammer kam, ein Auto und bog auf die Staatsstraße ein. Die Fahrzeuge krachten ineinander.

Fahrer mittelschwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2166 zwischen Mantel und Weiherhammer ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Weiherhammer kommender Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Auto auf die Staatsstraße auf Höhe der Deponie einbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Freihung kommendes Auto.Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die beiden Fahrer, die sich allein im PKW befanden, verletzten sich mittelschwer und kamen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Einsatzstelle.An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von 25 000 Euro. Die Feuerwehren aus Weiherhammer und Mantel waren zur Verkehrslenkung und Reinigung der Straße an der Einsatzstelle. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.