Vermischtes Weiherhammer

19.06.2017

19.06.2017

Dürnast. Mit einem Gottesdienst am Stiftungswald, bei dem auch Bürgermeister Ludwig Biller vorbeischaute, startete nach einjähriger Pause das von Bilderbuchwetter begleitete Dorffest. Die Botschaft von der Liebe Gottes sei wichtig in einer Zeit, in der Menschen oft über mangelnde Liebe in Familie und Gesellschaft klagten, sagte Pfarrvikar Yesu Savariyappan. Gegen Mittag ließen sich die Besucher Weißwürste und Wiener schmecken. Viele Gäste nutzten den Nachmittag dazu, mit dem Fahrrad zu kommen, um in Biergartenatmosphäre mitzufeiern. Zu sehen waren auch die früheren Bürgermeister Georg Härning und Werner Windisch sowie Feuerwehr und Schützen aus Kaltenbrunn. Das eingespielte Team aus Siedlerbund, Eisstockschützen, KAB und Damen-Gymnastikgruppe sorgte für schnellen Service. "Wir Dürnaster sind stolz, unser eigenes Dorffest zu haben. Es hat seine Anziehungskraft noch nicht verfehlt," resümierte Siedlerchef Schorsch Schieder.