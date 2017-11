Vermischtes Weiherhammer

29.11.2017

29.11.2017

Erfreuliche und hilfreiche Geste für die Palliativstation Weiden/Neustadt: Die Gruppe "Harmony Sounds" unter Leitung von Susanne Säckl veranstaltete ein Benefizkonzert im evangelischen Gemeindehaus. Die acht Sängerinnen zeigten ihr Können und beeindruckten rund 70 Besucher mit ausdrucksstarken Interpretationen und musikalischem Talent.

Zur Einstimmung auf die besinnliche Zeit kamen Lieder wie "Adeste fideles", "Winterwunderland" oder "The First Noel" schön zur Geltung. Zwischen den Stücken trug Melanie Tafelmeyer eine Weihnachtsgeschichte vor. Stephanie Kuchlbauer, ärztliche Leiterin der Palliativstation, gab einen Einblick in die Arbeit vor Ort. "Zur Fürsorge gehört neben der umfassenden medizinischen und pflegerischen Betreuung sowie der spirituellen Begleitung auch die soziale Beratung oder die Organisation ambulanter Hilfen."Gerade der soziale Aspekt sei nur durch Spenden möglich. Das nahmen sich die Zuhörer zu Herzen und spendeten nach dem gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen insgesamt 750 Euro.