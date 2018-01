Vermischtes Weiherhammer

29.01.2018

Kaltenbrunn. Draußen bemerken Anwohner Rauch, der am Montagabend aus dem Haus an der St.-Lorenz-Straße in Kaltenbrunn dringt. Drinnen sitzt ein Hund fest. Bis die Feuerwehr anrückt. Mit Atemschutz betreten die Einsatzkräfte das Haus der amerikanischen Familie. Schnell machen sie die Brandursache in der Küche aus: Eine brennende Babyflasche in einem Topf verströmt den stinkenden Qualm, den ein Bewohner eingeatmet hat: ein Hund. Die Feuerwehrleute bringen den "Boxer" nach draußen. Dort wird er versorgt, während die Wehrleute aus Kaltenbrunn die Wohnung lüften. Kollegen aus Mantel, Thansüß. Freihung und die Lagerwehr Grafenwöhr unterstützen. Nach einer Stunde rücken alle ab. Bis dahin haben die Bewohner noch keine Ahnung von dem Schaden, den Polizei und Militärpolizei aufnehmen. Die Höhe steht bei Redaktionsschluss noch nicht fest.