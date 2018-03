Vermischtes Weiherhammer

07.03.2018

Für den schönsten Tag im Leben eines Paares gibt es einiges zu bedenken. Soll es eher ein exklusives Familienfest oder eine flippige Hochzeitsparty werden, wen lade ich ein, was ziehe ich an? Im Innovision Center präsentierten am Sonntag 25 Aussteller alles, was sich Brautpaare wünschen könnten. Von der Einladung bis zur Hochzeitsreise gab es an den zahlreichen Ständen viele Informationen. Die Firmen berieten zu Raumdekoration, Fotos, Frisuren, Tisch- und Blumenschmuck sowie Make-up. Einen Einblick in die Vielfalt der Stile gab eine Modenschau von der "Brautgalerie" in Zusammenarbeit mit dem "Herrenausstatter" Turban aus Weiden. Bild: exb