Vermischtes Weiherhammer

21.09.2017

3

0 21.09.2017

Erneut liegt das Kapitel Verkehr des Regionalplans auf dem Sitzungstisch des Gemeinderats. Dabei spielt das Güterverkehrszentrum (GVZ) in Weiherhammer eine zentrale Rolle. Doch an der Haltung dazu hat sich in Etzenricht nichts geändert.

Trageriemen für Feuerwehr

Straßenlampen versichert

Etzenricht. Im Zentrum des GVZ soll ein Terminal für kombinierten Ladungsverkehr, also Containerumschlag für Schiene und Straße, stehen. Schon im Februar lehnte der Gemeinderat dies in unmittelbarer Nachbarschaft, im Industriegebiet "Weberschlag", ab. Sie fürchten Lärm durch Schwertransporter, Stapler, Containerverladen sowie ein hohes Güterverkehrsaufkommen auf der Bahnlinie Neukirchen-Weiden. Uli Danzer (UPW) sieht das so: "Unseren Bürgern ist mit dieser Anlage einfach nicht geholfen. Hier steht es ja schwarz auf weiß, dass Lärm zu erwarten ist." Rudolf Teichmann (SPD) ergänzte: "Wir müssen jetzt klare Kante zeigen und dürfen keinen Millimeter von unserer ersten Stellungnahme abweichen. Wir wollen alles versuchen, um das Güterverkehrszentrum zu verhindern."Vor allem für das Wohngebiet im Radschin befürchtet der Rat mehr Lärm. Das Gremium entschied sich deshalb, von seinem Beschluss im Februar nicht abzuweichen. Gabriela Bäumler (UPW) brachte es auf den Punkt: "Wir wollen das nicht, und wir wollen das alle miteinander nicht."Die weiteren Themen waren weniger konfliktträchtig. Die Feuerwehr bekommt neue Trageriemen für ihre vier Atemschutzgeräte. Die jetzigen sind verschlissen und nicht mehr feuerfest. Weil die Firma Dräger ab 2020 allerdings die Ersatzteillieferung für die bereits vorhandenen Geräte einstellen wird, steht für die nächste Zeit eine komplette Neuanschaffung auf dem Plan.Statt gleich Neugeräte für 5200 Euro zu kaufen, entschied sich der Gemeinderat vorerst für einen Austausch der Tragebänder für 1400 Euro. Der Kauf eines neuen Feuerwehrautos gestaltet sich dagegen schwierig. Es geht um ein LF-20, also ein Löschgruppenfahrzeug. Im Mai hatte die Gemeinde bereits ein Heilsbronner Ingenieurbüro mit der feuerwehrtechnischen und vergaberechtlichen Beratung beauftragt. Die Firma kündigte nun ihren Beratervertrag - was ein neues Ingenieurbüro auf den Plan ruft und zu Verzögerungen führt.Gegen drei Windkraftanlagen auf dem Feistelberg in Wernberg-Köblitz hatte der Gemeinderat keine Einwände: "Schon für die Wohnhäuser in Luhe und Wernberg-Köblitz werden die zulässigen Grenzen für Lärm und Schattenwurf eingehalten, unsere Gemeindegrenze befindet sich Luftlinie sogar acht Kilometer von der Anlage entfernt", erklärte Bürgermeister Martin Schregelmann. Gabriela Bäumler (UPW) ergänzte: "Wer alternative Energien unterstützen will, muss mit so etwas leben."Der Beschluss für eine Versicherung für die Etzenrichter Straßenbeleuchtung erging einstimmig: Bei einem Sommergewitter waren die LED-Lampen im neuen Baugebiet beschädigt worden, jetzt stehen Reparaturen für 2500 Euro an. Deshalb sollen alle 386 Leuchten im Wert von 72 288 Euro versichert werden; vorerst aber will Schregelmann noch mehr Angebote prüfen lassen.Reinhard Kleber (CSU) denkt schon an den kommenden Sommer: Er möchte kleinkindgerechte Spielgeräte auf den Spielplätzen, beispielsweise eine Gitterschaukel.