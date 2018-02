Vermischtes Weiherhammer

09.02.2018

6

0 09.02.2018

Neuhaus. (hzf) Am Faschingsdienstag treffen sich alle Maschkerer in Neuhaus. Die Pfadfinder veranstalten einen Faschingszug. Aufstellung für alle Gruppen ist um 13.15 Uhr in der Burgstraße. Ab 14 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm dann auf einer Rundstrecke ab Marktplatz über Mühlenweg und Birkenweg erneut zum Marktplatz. Dort laden die Pfadinder zum Faschingsausklang mit guter Stimmung, Musik und Barbetrieb ein. Zahlreiche selbst gestaltete Wagen und Fußgruppen mit verschiedenen Themen lassen ein großes Faschingsspektakel erwarten.