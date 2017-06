Vermischtes Weiherhammer

Kaltenbrunn. Nach Gebet und dem Pilgersegen durch Pfarrvikar Yesu Savariyappan begann am Samstag für 43 Gläubige in Pegnitz die Fußwallfahrt nach Gößweinstein. Das von Lothar Kittelberger mit Vikar Savariyappan zelebrierte Wallfahrtsamt bildete den Höhepunkt in der Basilika minor. "Wenn die Menschen versucht haben, Gottes Ordnung nicht zu akzeptieren und die Welt auf eigene Faust zum Paradies zu machen, ist daraus die Hölle geworden", sagte der Ruhestandspfarrer. "Wir hatten brütende Hitze, Regen und Wind", berichtete Pilgerführer Georg Tafelmeyer nach dem Schlusssegen. Er wünscht sich, "dass aus dem kleinen wieder ein größeres Häuflein wird."