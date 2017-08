Vermischtes Weiherhammer

Wellpappe ist das Verpackungsmaterial Nummer 1 weltweit und sie ist noch so viel mehr als das! Es gibt sie in den verschiedensten Farben, Formen und Varianten. Ob als Hilfsmittel beim Umzug, Material für ein Schulprojekt oder einfach nur als Unterlage, wenn der Schreibtisch etwas wackelt. Sie ist zweifellos vielseitig, ein fester Bestandteil in unserem Alltag, leicht, stabil und dabei noch zu 100% recyclebar. Ein richtiger Allrounder eben!



Aufgabe: Malt oder bastelt etwas zum Thema BHS Corrugated oder auch nicht firmenbezogen – mit Wellpappe.

Preise: 1. Reisegutschein über 500€

2. Müller-Gutschein über 150€

3. Müller-Gutschein über 100€

4. Amazon-Gutschein über 50€

5. Jahreskarte für die Thermenwelt

6. Jahreskarte für das Schätzlerbad

7.-11. Monte Kaolino-Gutschein über je 10 €



Als Weltmarktführer im Bereich Wellpappenanlagenbau kennt die BHS Corrugated schon viele Möglichkeiten, wie man Wellpappe verwenden kann – aber sicher noch nicht alle! Zu ihrem 300-jährigen Jubiläum veranstaltet die Firma nun einen Mal- und Bastelwettbewerb für Groß- und vor allem Klein, um herauszufinden, wie facettenreich Wellpappe tatsächlich sein kann.Einfach ein Bild Eures Werkes mit Eurem Namen und Alter hochladen und schon nehmt Ihr an dem Gewinnspiel teil.Die realen Werke könnt Ihr an Oberpfalz Medien - Der Neue Tag, Weigelstraße 16, 92637 Weiden, mit „Stichwort: BHS Corrugated“ einsenden – diese werden am Sonntag, den 24. September 2017, am Gelände der BHS Corrugated, Paul-Engel-Str. 1, 92729 Weiherhammer ausgestellt.Die Gewinner werden an diesem Tag gegen 14.00 Uhr bekannt gegeben. Dabei lassen wir aber niemanden leer ausgehen! Meldet Euch mit Name und Alter am Info-Stand und nehmt einen tollen Trostpreis mit nach Hause. Weitere Hinweise zum Tag der offenen Tür der BHS Corrugated finden Ihr unter: https://www.bhs-world.com/de/tagderoffenentuer/