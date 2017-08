Vermischtes Weiherhammer

07.08.2017

Nach dem standesamtlichen Vollzug 2013 und der Geburt eures Sohnes Ben 2015 besiegelt ihr im Gelöbnis vor Gott euer Zusammensein, auch in Tagen der Not zusammen zu stehen." Mit diesen Worten wandte er sich an Oliver und Martina Wrobel , geborene Arnold."Wenn ihr in eurer Ehe immer wieder auf den Herrn schaut und euch an seinen Worten und Taten orientiert, bin ich überzeugt, dass ihr als Familie glücklich werdet", ermunterte er den 35-jährigen Abteilungsleiter im Kemnather Hagebaumarkt und die 30-jährige Bürokauffrau im Artikel-Management des Knorr-Fachzentrums in Weiden. Die Messe bereicherte die Berufs-Sopranistin Margot Gerlitz mit Sologesang. Am Klavier begleitete Thomas Basy. Kaminkehrer Marc Bauer gratulierte mit einem Hufeisen als Symbol des Glücks. Im Wernberger "Alten Pfarrhof" stieg die Feier, während der die Hochzeitsgäste bunte Ballons in den Himmel schickten.