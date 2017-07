Vermischtes Weiherhammer

Kaltenbrunn. Im sechsten Jahr hat die JFG Haidenaab-Vils mit den Stammvereinen FC Kaltenbrunn, FC Freihung und VfB Mantel den Meistertitel in der Kreisklasse geholt. "Wir sind eine Mannschaft geworden durch Zusammenhalt und eine wesentlich variablere Spielweise. Das Umfeld hat gepasst." Darin sah Trainer Hans-Peter Schönl bei der Aufstiegsfeier der A-Junioren das Erfolgsgeheimnis. Schönl blendete zurück auf die Saison, die nur in der Halle etwas enttäuschend gewesen sei. Mit 22 Treffern wurde Lukas Oheim Torschützenkönig, gefolgt von Julian Krauß, beide Kaltenbrunn (19 Treffer), und Christian Bauer, Freihung (17). Als Trainingsfleißigsten lobte Schönl Fabian Magerl aus Mantel mit 50 von 66 Einheiten. Bilanz zog auch B-Junioren-Trainer Tobias Kellner aus Mantel über den vierten Platz in der Kreisklasse. "Der Gedanke der JFG wird von euch gelebt", gratulierte FC-Chef Sepp Pritzl zum Aufstieg des A-Nachwuchses in die Kreisliga. "Wenn nicht jetzt, wann dann" - diesen gesetzten Wahlspruch hätten die A-Junioren erfüllt, betonte zweiter Bürgermeister Herbert Rudolph und übergab eine Spende. Bild: bk