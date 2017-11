Vermischtes Weiherhammer

30.11.2017

Die Mitglieder des CSU-Ortsverbands schreiben die Geschichte der Organisation. Dafür dankt ihnen Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger zum 70. Geburtstag. Dennoch sieht er nach der jüngsten Wahlniederlage Rede- und Handlungsbedarf.

Kaltenbrunn. (exb) Der Jubiläumsfeier im "Posthorn" gaben neben der CSU-Familie auch Vertreter der Vereine einen würdigen Rahmen. Nach dem Totengedenken trug Gabriele Müller - sie bekam vom Vorsitzenden Thomas Schönberger ein Sonderlob für die Organisation - die von Bernhard Kummer aktualisierte Chronik vor. Festredner Oetzinger gelang es, den Bogen "von dem, was war bis zur Zukunft" zu spannen. Er erinnerte an Josef Müller ("Ochsn-Sepp"), der in der Todeszelle im KZ Flossenbürg den Entschluss gefasst hatte: "Sollte er jemals dieser Hölle entkommen, dann gründet er eine Partei, die beide Konfessionen vereinen und so stark sein soll, dass so etwas nicht mehr auf deutschem Boden passieren könne."Niemand habe einen solch großen Anteil daran wie die CSU, dass aus dem Agrarland Bayern ein Industrie- und Hightech-Staat geworden sei. "Das ist nicht nur das Ergebnis einer CSU-Politik aus einem Guss von der kommunalen bis hin zur EU-Ebene, sondern auch die große Leistung der Bürger", unterstrich Oetzinger. Auch im Landkreis sei die CSU-Handschrift zu spüren. "Wir haben ihn nicht tot gespart, die Kreisumlage kontinuierlich gesenkt, um den Kommunen Spielraum zu geben. Zusätzlich wurde viel in Kreisstraße und Schulen investiert und optimale Bedingungen für Bildung geschaffen." Bayern sei heute der größte Nettozahler im Länderfinanzausgleich und schreibe seit über 13 Jahren eine schwarze Null.Im historisch schlechtesten Ergebnis bei der Bundestagswahl sah Oetzinger folgende Gründe: "Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Menschen sind verloren, weil die CSU Fehler gemacht, Themen nicht besetzt und zu Fragen der Bürger keine Antworten gegeben hat. Unter anderem wurde in der Flüchtlingskrise zu spät gehandelt." Nun gelte es, am Montag, 4. Dezember, einen geordneten Übergang zu schaffen und eine Brücke zu bauen für einen personellen Übergang bei der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018. "Die Menschen erwarten keine lange Diskussion um Personen und Selbstbeschäftigung unserer Partei, sondern Zukunftsperspektiven." Darum gehe es in einer digitalen Welt.Mit Urkunden wurden für 50-jährige Treue Ehrenvorsitzender Hans Rodler, Ludwig Kastner, Siegfried Bock, für 45 Jahre Hans Wagner, Ernst Geier, Adolf Bauer, Peter Binsfeld, für 40 Jahre Hans Trottmann, für 35 Jahre Manfred Liedl und für 15 Jahre Helmut Völkl geehrt. Bürgermeister Ludwig Biller rief dazu auf, der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, "indem man klar macht, dass man gerade in der Kommunalpolitik mitgestalten kann, wenn man sich politisch engagiert".