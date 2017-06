Vermischtes Weiherhammer

22.06.2017

4

22.06.2017

Im richtigen Moment eine ruhige Hand zu haben, bei nur einem Tiefschuss genau ins Schwarze zu treffen, um zum Schützenkönig, zur Schützenliesl oder Jugendkönig gekürt zu werden, ist ein großer Glücksfall.

Kaltenbrunn. Sophie Rettinger gelang dies bei den "Hubertus"-Schützen zum zweiten Mal. Damit ist sie Jugendkaiserin. Die 16-Jährige holte auch den Jugendmeistertitel und somit einen Doppelerfolg. Zweimal erfolgreich war auch Thomas Kummer: Schützenkönig und Meister mit der Luftpistole. Bei den Damen schaffte es Schützenliesl Sigrid Ludwig auf den Thron.Erst beim Umzug unter den Klängen des Hirschauer Musikzugs bis an die Peripherien des Marktes lüftete sich das Geheimnis über die neuen Würdenträger. Sie wurden mit Salut durch Kanonier Roland Geyer begrüßt und von ihrer Wohnung nach ausgiebigem Umtrunk abgeholt. Im Zug marschierten auch der Patenverein Hütten, die Feuerwehr mit Festdamen, Bürgermeister und Räte sowie die Ehrenmitglieder Felix Eckert und Sepp Sternecker.Sport- und Jugendleiter Sebastian Ludwig freute sich, dass gerade die Jugend wieder starken Anteil an den Wettbewerben hatte. Die Hochzeitsscheibe von Barbara und Josef Ram gewann Thomas Kummer mit einem 33-Teiler. Barbara Ram holte sich die Gauvertreterscheibe mit einem 47-Teiler. Die Blasrohr-Jugendscheibe sicherte sich Melissa Feuerer vor Sarah Schönl und Marcel Heldmann.Dritter Bürgermeister Severin Hirmer ehrte die Vereinsmeister. In der Schülerklasse siegte Sarah Schönl mit nur einem Ring Vorsprung vor Marie Miedl. Platz drei belegte Magdalena Schertl. Sophie Rettinger, David und Marcel Heldmann führen die Jugendklasse an. Bei den Damen siegte Ramona Ludwig unangefochten mit 379 von 400 möglichen Ringen. Zweite wurde Christina Lösch.In der Schützenklasse dominierte mit 382 Ringen Vorsitzender Klaus Ludwig, gefolgt von Manuel Knötig und Tim Schiml. Die Meisterschaft in der Disziplin Luftpistole ging an Thomas Kummer. Mit nur einen Ring weniger kam Herbert Kastner auf den zweiten Rang vor Reinhold Tafelmeyer. Luftgewehr mit Auflage: 1. Hans Rettinger, 2. Josef Schweiger.Bürgermeister Ludwig Biller kürte die neuen Regenten Sophie Rettinger, Sigrid Ludwig und Thomas Kummer mit den königlichen Insignien sowie deren Vize Sarah Schönl, Ramona Ludwig und Tim Schiml. Der kalte Wind trieb die Feiernden schon nach 21 Uhr vom Vorplatz ins Vereinslokal. "Di zwoa Pressather" hatten es leicht, das Schützenvolk in Stimmung zu halten.