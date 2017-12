Vermischtes Weiherhammer

In eine Adventsfeier eingebettet war die Ehrung langjähriger Mitglieder des KAB-Ortsverbands. Die Teamsprecher Martin Eheim (Dritter von rechts) und Gertrud Werner (rechts) überreichten Urkunden für 25 Jahre an Maria und Ludwig Kellermann und an Gabriele und Hermann Krauß, für 40 Jahre an Anneliese und Alfred Liedl, Anna Schlosser, Agnes Völkl, Maria Wolfram, Marga und Franz Vater. Seit 50 Jahren gehören zum Ortsverband Marianne Hasler und Käthe Kneidl. Für 60-jährige Treue wurden Ewald Reger, Luise Lemberger, Johann Neubauer und Anna Säckl ausgezeichnet. Pfarrer Varghese Puthenchira gratulierte. Bild: bk