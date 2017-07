Konfirmanden von einst erinnern sich nach vielen Jahren

Vermischtes Weiherhammer

18.07.2017

Kaltenbrunn. Eine Extrade des Thansüßer Posaunenchors von Ludwig Landgraf von Hessen begleitete am Sonntag den Einzug der Jubelkonfirmanden in die St.-Martins-Kirche. 12 feierten das goldene und 15 das diamantene Jubiläum. Die seltene Gnadenkonfirmation begingen Hans Bernklau, Martha Müller, Hannelore Witzel, Heinrich Luber, Elisabeth Arnold, Heinrich Häusler, Erna Eisenmenger. Bis aus Nideggen/Nordeifel angereist war Zwilling Eckehard Dubiel. Pfarrer Matthias Weih verglich das Gemälde "Der große Weg" von Friedensreich Hundertwasser mit dem Lebensweg eines jeden einzelnen. Es gebe Kurven und steile Wege, manchmal unvorhersehbare Wendungen, aber niemals verlaufe der Weg gradlinig. Keiner könne sagen, er wisse, wie viel Wegstrecke noch kommt. Nur eines erkannte Weih auf dem Bild: "Wir sind auf einem Weg, der ein Ziel hat, das in der Mitte des Bildes liegt: Dort, wo der Weg in ein tiefes Blau mündet, der Farbe des Himmels und der Unendlichkeit. Trauen Sie sich zu träumen." Weih segnete die Jubilare mit ihrem Konfirmationsspruch von damals und überreichte ihnen eine Erinnerungsurkunde. Zum Abendmahl sang der Kirchenchor das neue Lied "Dein Wort ist ein warmes, helles Licht". An der Orgel spielte Heinrich Müller. Der Posaunenchor intonierte "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ". Am Nachmittag versammelte man sich zum Gedenken an die Verstorbenen auf dem Friedhof. Im Gemeindehaus servierte der Frauenkreis Kaffee und Kuchen. Bild: bk