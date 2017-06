Vermischtes Weiherhammer

13.06.2017

13

0 13.06.201713

Es ist eine Aufwertung für den südlichen Ortseingang: Der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Ortsgruppe Weiherhammer-Mantel-Etzenricht-Kohlberg, stiftete unter dem Motto "Denk mal - Naturschutz ist Lebensfreude" anlässlich der 300-Jahr-Feier einen kleinen Ort des Innehaltens. Vorsitzende Karin Bertl präsentierte ihn bei der kleinen Einweihung.

"Diese drei Linden, hier in diesem Fall die Winterlinde Tilia Cordata, ist ein Baum des Volkes, ebenso bekannt, beliebt und verehrt wie die starke, mächtige Eiche", bemerkte Bertl. Auch für Mensch und Tier seien Linden ein Segen. "Wir Menschen schätzen die Heilkräfte, beispielsweise als Lindenblütentee. Der würzige Duft der Blüten lockt zahlreiche Insekten an und bietet vor allem Bienen eine ausgezeichnete Weide. Bereits bei den Germanen galt die Linde als heiliger Baum und war der Göttin Freya geweiht", sagte die Ortsgruppen-Chefin. Sie zitierte auch Martin Luther: "Unter den Linden pflegen wir zu singen, trinken, tanzen und fröhlich zu sein, denn die Linde ist uns Friede und Freudebaum." Nachdem manche dieser Bäume 1000 Jahre alt werden können, hofft der LBV, für die Zukunft von Weiherhammer einen kleinen Anstoß zum Nachdenken und vielleicht auch zum Umdenken gegeben zu haben, unterstrich Bertl.Sie dankte der Gemeinde mit Bürgermeister Ludwig Biller, der den Platz unentgeltlich zur Verfügung gestellt habe, sowie Initiator Adolf Küblböck für sein Engagement, die aufgebrachte Zeit und Geduld für dieses Projekt. Kurt Waldeck galt Dank für die Spende des Sitzsteins mit Inschrift sowie allen Helfern, die gegraben, gepflanzt und bewässert haben. An Bürgermeister Biller übergab Bertl symbolisch ein Päckchen Lindenblütentee als Vorgeschmack auf die Früchte des Baumes. "Ich wünsche mir, dass jeder, der den Platz aufsucht, darüber nachdenkt, wie wichtig der Naturschutz ist", betonte der Gemeindechef mit einem Dank an alle Beteiligten und an den LBV für die gute Zusammenarbeit.