Vermischtes Weiherhammer

12.12.2017

4

0 12.12.2017

Es sollte nur eine Fortschreibung der Ortschronik von 1993 werden. Heimatpfleger und Autor Lothar Kraus musste jedoch feststellen, dass es mit einem ergänzenden Anhang nicht getan ist. Denn seitdem waren 25 Jahre vergangen.

Am Montag übergab Kraus im Rathaus das erste Exemplar "Geschichte und kulturelle Entwicklung eines Ortes" an Bürgermeister Ludwig Biller. Der Zeitpunkt sei gut gewählt, denn gerade in einem Jubiläumsjahr erinnere man sich zurück. Dieses Werk leiste dafür einen wertvollen Beitrag und zeige eindrucksvoll die 300-jährige Geschichte auf, schreibt Biller im Geleitwort. Im Namen der Gemeinde dankte er Kraus. "Es soll vor allem ein Hausbuch für die Weiherhammerer Familien sein, den Neubürgern ihre neue Heimat erschließen und den ausgewanderten Bürgern eine Kontaktbrücke zur Gemeinde sein", sagte Kraus. Er dankte der Gemeinde für die Herausgabe sowie Andreas Fenzl für die Aufbereitung und Druckabwicklung. Die 320 Seiten sind in Abschnitte gegliedert: vorgeschichtliche Spuren, Natur und Landschaft, vom Hüttenamt zur Gemeinde, Siedlungsgeschichte, Religion, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Verbände, Sport und Freizeit, Heimat und Kultur, Persönlichkeiten, Volkskunde und Katastrophen. Enthalten ist auch eine Kurzdarstellung von Kaltenbrunn, Dürnast-Neumühle, Trippach und Geräum. Das Buch gibt es im Rathaus-Sekretariat oder in der Gemeindebücherei für 29,60 Euro.