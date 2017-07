Vermischtes Weiherhammer

19.07.2017

Kaltenbrunn. Für das Bürgerfest am 22. und 23. Juli ist alles vorbereitet. Die Vereinsgemeinschaft (VGM) steht in den Startlöchern. Der Marktplatz wird nach vierjähriger Pause am Samstag und Sonntag zur Feiermeile. Der Durchgangsverkehr wird an beiden Tagen über den Unteren Markt umgeleitet.

An rund 200 ehemalige Kaltenbrunner ergingen Einladungen zum Wiedersehenstreffen. Auftakt ist am Samstag der ökumenische Gottesdienst um 18 Uhr, musikalisch begleitet vom Posaunenchor.Nach dem Anschießen zapfen Schirmherr Bürgermeister Ludwig Biller und Ehrenschirmherr US-Oberst Eric Hall die ersten zwei Bierfässer an. VGM-Vorsitzender Thomas Malzer eröffnet mit einem kurzen Grußwort. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Abend "Zu (T)Dritt". Höhepunkt ist um 22.30 Uhr eine spektakuläre Feuershow auf dem Festplatz.Das kulinarische Angebot reicht am Samstag von türkischen Spießen, Spanferkel, gegrillten Makrelen bis zu Hotdogs und Hamburgern und Bratwürsten. In der Weinlaube der CSU gibt es Pizza. Die FC übernimmt den Ausschank, die Feuerwehr die Cocktail-Bar. Am Sonntag ist ab 10 Uhr Frühschoppen mit "Stock und Hut". Zum Mittagessen gibt es Ochse (12,50 Euro), Rollbraten (7,50 Euro) und Schnitzel (6,50 Euro).Vorverkauf der Essensmarken ist an der Tankstelle Witzl. Weitere Marken gibt es am Sonntag beim Bürgerfest. Kuchenspenden werden nur am Sonntag benötigt, Abgabe um 13 Uhr bei Maria Kurz. Die Hubertus-Schützen übernehmen ab 13.30 Uhr den Kaffee- und Kuchenverkauf. Siedlerbund und Imker bieten zum Fest Lachssemmeln und Käse mit Brezen an. Ferner sind Steaks und Bratwürste im Angebot.Für Kinderbelustigung ist ebenfalls gesorgt. Ab 15 Uhr spielt der "Horrido-Express" auf.