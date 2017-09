Vermischtes Weiherhammer

19.09.2017

4

0 19.09.2017

"Die Pfarreiengemeinschaft soll wachsen und eine Familie werden", das wünscht sich Pfarrer Varghese Puthenchira. Der neue Geistliche stellte sich gemeinsam mit Pater Prince beim Stehempfang in Kaltenbrunn vor

Kaltenbrunn. "Viele Gläubige freuen sich über diesen Neuanfang", sagte Kirchenpfleger Karl Bauer beim Willkommensgruß im Pfarrheim. Aber mit dieser Freude seien auch Erwartungen verbunden."Wir erhoffen uns von Ihnen beiden neue Impulse, dass die Menschen spüren, dass Ihnen die Seelsorge wirklich ein Anliegen ist, Sie gerne mit uns Gottesdienst feiern und in all dem - trotz der Belastungen mit den drei Pfarreien - keine lästige Pflicht sehen." Dann könne der Abwärtstrend gestoppt werden. Bauer erinnerte auch an die Mitverantwortung jedes einzelnen Pfarrangehörigen. "Die freundliche und herzliche Aufnahme, das Engagement, ermutigt uns. Wir fühlen uns wohl und spüren die Kraft, den Weg miteinander weiterzugehen", betonte Pfarrer Puthenchira auch im Namen von Pater Prince. "Wir wollen für Sie da sein, auch wenn wir nicht alle Wünsche erfüllen können." Er finde es gut, wenn jede Pfarrei ihre Traditionen lebe, "denn wenn sie lebendig ist, ist auch die Pfarreiengemeinschaft lebendig." Puthenchira wünschte sich: Die Pfarreiengemeinschaft Kaltenbrunn-Kohlberg-Weiherhammer soll wachsen, um eine Familie zu werden. Dabei warnte er: "Wenn jede Pfarrei nur auf sich schaut, sieht es mit der Familie schlecht aus." Deshalb ermunterte der Seelsorger, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu schließen. Die Frage laute: "Was können wir gemeinsam machen, um voneinander zu profitieren?" Puthenchira bat um Rückmeldungen und Anregungen. "Sie dürfen mich auch kritisieren, ich bin offen dafür.""Der Mann passt", schilderte der evangelische Pfarrer Matthias Weih seinen ersten Eindruck von Puthenchira. Er bekräftigte den beiderseitigen Willen zur ökumenischen Zusammenarbeit.