Vermischtes Weiherhammer

23.06.2017

Unbekannte entwendeten am heutigen frühen Freitagmorgen in Weiherhammer in der Ahornstraße einen Audi A6.

Eine Anwohnerin wachte gegen 3.30 Uhr auf, weil sie Geräusche hörte. Sie vernahm daraufhin das Wegfahren eines Autos und stellte kurz darauf fest, dass ihr silbergrauer Audi nicht mehr an seinem Platz stand.Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 80.000 Euro. Die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Weiden bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0961/401291.