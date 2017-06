Stockbrot und Lieder am Lagerfeuer

Vermischtes Weiherhammer

23.06.2017

3

0 23.06.2017

Kaltenbrunn. (bk) 14 Kinder von 6 bis 13 Jahre vergnügten sich unter Leitung von Erwin Schönl, Markus Kummer und Christian Seidl zwei Tage beim Zeltlager der Siedlergemeinschaft am Feuerwehrhaus. Ein längerer Aufenthalt auf dem mit neuen Geräten aufgewerteten Spielplatz war vorgesehen. Doch das Gras stand 15 Zentimeter hoch, ebenso die Kleeblüten. Ein Kind wurde von einer Wespe gestochen. "Was nützt uns ein schöner Spielplatz, wenn er nicht gemäht wird", ärgerte sich der Siedlerchef. Fußball und andere Ballspiele fanden dann auf der Oheim-Wiese und am Feuerwehrhaus statt. Bei Hamburgern und Bratwürsten begleitete Gitarrist Seidl die Liederwünsche. Nach einer ausgiebigen Nachtwanderung verweilten die Buben und Mädchen bei Stockbrot am Lagerfeuer. Bild: bk