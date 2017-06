Vermischtes Weiherhammer

06.06.2017

43

0 06.06.201743

Arbeiten von daheim aus? Online Nachrichten lesen? Für einige Bürger aus Kaltenbrunn ist das seit Sonntag nicht möglich, das Internet geht nicht. Auch das Festnetz ist betroffen.

Kaltenbrunn. Manch Kaltenbrunner sitzt deswegen seit mehr als drei Tagen technisch auf dem Trockenen. Der Grund ist aber nass: In ein Hauptkabel bei Freihung ist Wasser eingedrungen, wie die Deutsche Telekom mitteilte. Am Samstag war Kaltenbrunn von einem Starkregen erwischt worden, rund 30 Liter kamen auf einem Quadratmeter runter.Das Ende der Störung sei noch nicht absehbar, erklärte Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle: "Wasser kriecht. Da, wo es eindringt, muss nicht unbedingt die Störung sein." Die Telekom arbeite bereits seit Dienstagnachmittag daran, werde aber wohl noch bis Mittwochnachmittag brauchen. Wie viele Anschlüsse betroffen sind, konnte Halle nicht sagen. Nur so viel: "Ein kleiner Bereich." Trotzdem habe es in Kaltenbrunn einige erwischt, unter anderem das Wirtshaus und ein Baugeschäft. Beide seien komplett abgeschnitten gewesen, wie Bürger berichteten. Die Telekom-Pressesprecherin versprach: "Wir geben alles, damit die Leute wieder so schnell wie möglich ans Netz können."Keine Verbindung auch im Rathaus in Weiherhammer. Seit Dienstag funktionierte das Internet nicht, berichtete Sekretärin Daniela Bauer. Das hatte aber nichts mit der Störung bei Kaltenbrunn zu tun. Telefonieren klappte. "Wir wissen auch nicht, woran es liegt", sagt Bauer. Die Telekom teilte mit, dass es sich in Weiherhammer wohl um einen Einzelfall handelt. Es seien dort keine technischen Störungen oder Auffälligkeiten festgestellt worden.Deswegen hieß es auch bei den zwei großen Unternehmen im Ort, BHS Corrugated und Pilkington: alles in Ordnung. Wie der IT-Chef der BHS, Harald Wittmann, mitteilte, habe man über eine Anbindung auf zwei Wegen eine zugesicherte Verfügbarkeit von 99,92 Prozent, bei einem Ausfall von maximal 36 Minuten. "Bei längeren Ausfällen wäre keine Produktion mehr möglich, die Mitarbeiter würden nach Hause geschickt."