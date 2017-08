Vermischtes Weiherhammer

Zufrieden lebt sie im Dippl-Haus und besucht gerne Veranstaltungen des Caritas-Monatstreffs. Nach wie vor ist die rüstige Jubilarin am regionalen Geschehen interessiert und liest regelmäßig den "Neuen Tag". Die Familie war und ist für sie immer schon das Wichtigste in ihrem Leben und deshalb genießt sie es umso mehr, dass sich ihre beiden Söhne liebevoll um sie kümmern. Natürlich denkt die "Kohl-Resi" auch an die Zeit mit ihrem bereits 1996 verstorbenen Mann Herbert .Jetzt freut sie sich auf den zweiten Urenkel. Ansonsten wünscht sie sich für die Zukunft: "Dass ich alle Toch afstiah ka." Bei der Feier im Hofzelt gratulierten neben Nachbarn auch Bürgermeistervertreter Herbert Rudolph , Bernhard Kummer und Willi Sifft für die Siedlergemeinschaft sowie Hermann Neubauer und Erich Geier für den Pfarrgemeinderat. Pfarrvikar Yesu Savariyappan sang die Segenswünsche in seiner Muttersprache. Zu den Gratulanten zählten auch Seidels Schwestern Marianne und Hermine aus Mantel, mit denen sie ein harmonisches Verhältnis pflegt.