Vermischtes Weiherhammer

19.09.2017

"Wir wollen Vollbeschäftigung bis 2025 und mit unserem Programm des Wachstums die Menschen in Arbeit bringen. Sozial ist, was Arbeit schafft", unterstrich der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, beim Herbstzoigl von CSU, Junger Union und Frauen-Union im TSG-Heim.

"Größte Sorgen machen uns innere Sicherheit und Alltagskriminalität", betonte Kreuzer. "Dazu brauchen wir Personalstärke, Ausrüstung, rechtliche Möglichkeiten und Menschen, die hinter der Polizei stehen", sagte er unter Beifall. Die CSU habe ein klares Drei-Säulen-Konzept zur Zuwanderung. Der Fraktionschef: "Wir müssen dafür sorgen, dass nur derjenige kommt, der in Europa zugangsberechtigt ist." Kreuzer plädierte für eine Leitkultur und eine vernünftige Grenzsicherung von außen. "Denn wir können nur so viele Menschen aufnehmen, wie wir integrieren können." Am 24. September gehe es darum, dass das Land auf Erfolgskurs bleibt, schloss Kreuzer.Grußworte sprachen MdB Reiner Meier und Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger. CSU-Ortschef Severin Hirmer freute sich angesichts der guten Stimmung, zu der "Oina wenga Boyz" und Zoigl mit Brotzeiten beitrugen.