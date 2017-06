Vermischtes Weiherhammer

22.06.2017

25

0 22.06.201725

Oberkirwapaar traut sich

Thansüß. (bk) 2005 und 2006 waren sie das Oberkirwapaar. Nun machten die waschechten Thansüßer Ingo Gall und Carolin Grünbauer Ernst. In der Katharinen-Kirche erbaten sie den Segen Gottes für die Zukunft. In ihrem Trauspruch als auch in den Konfirmationssprüchen fänden sie wichtige Hinweise, bemerkte Pfarrer Thomas Schertel . "Liebe muss auch Durststrecken überwinden und manches akzeptieren. Die Hoffnung bezieht sich nicht nur auf das Erträumen einer rosigen Zukunft, sondern sie will das Beste aus allen Lebenslagen machen. Achtet und hört nicht nur aufeinander, sondern auch auf Gott", legte Schertel dem 33-jährigen Industriemechaniker und der 32-jährigen Arzthelferin ans Herz.Der Posaunenchor unter Heiner Müller intonierte "The Rose" und "Sound of silence". Sopranistin Silvia Prölß überraschte das Brautpaar mit dem "Alleluja" von Cohen. Der Auszug mündete in ein langes Ehrenspalier. Nach Bläserensemble und Kirwajugend folgten Kolleginnen der Arztpraxis Pröls, Liemer, Schowalter aus Schnaittenbach, die einen Ehe-Notfallkoffer mit Rezepten übergaben. Zuvor mussten die Brautleute ein Verbandwirrwarr durchschneiden. Dann bewiesen beide vor der Feuerwehr, dass sie eventuelle Ehebrände gemeinsam zu löschen verstehen. Zweiter Vorsitzender Maximilian Meyer und Kommandant Markus Dreyer gratulierten. Dann startete der Hochzeitskonvoi nach Neustadt in die Stadthalle zur Feier, bei der "Made in Bayern" aus Straubing-Bogen aufspielten.Verdiente ChormitgliederKaltenbrunn. (bk) Zwei Mitglieder des Kirchenchors St. Martin wurden für ihr Engagement ausgezeichnet. Kirchenpfleger Karl Bauer würdigte Chorleiter Hans Liedl und Organist Dieter Ludwig als Garanten für die hohe Qualität und den Erhalt des unentbehrlichen Chors.Beide erhielten die Dankurkunde des Bischofs Rudolf Voderholzer für 25 Jahre verdienstvolles Wirken in der Kirchenmusik. Dazu gratulierte auch Pfarrvikar Yesu Savariyappan .