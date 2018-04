Vermischtes Weiherhammer

Die Voraussetzungen für einen Einstand nach Maß hätten für die neue Pächterin Birgit Zeiler nicht besser sein können: Nach dem 1:0 Sieg der TSG-Fußballer gegen Haidenaab saßen am Samstagabend rund 100 Leute im Sportheim. "Für uns ist eine anstrengende Zeit vorüber", sagte Abteilungsleiter Christian Härtl im Beisein von Fördervereins-Vorsitzendem Georg Schätzler.Er dankte allen, die den Wirtschaftsbetrieb drei Jahre aufrechterhalten haben. Härtl entbot der Pächterin ein Willkommen. Er sei guter Dinge, dass dies eine langfristige Zusammenarbeit werden könne. Bürgermeister Ludwig Biller wünschte Erfolg, TSG-Hauptvereins-Vizechef Andreas Solter gute Geschäfte. Zeiler, geborene Treppl, ist aus Kohlberg. Vier Jahre arbeitete sie in der Gastronomie in der Weidener Altstadt.