Überraschung in der Dienstversammlung der Kaltenbrunner Wehr. Für das Amt des zweiten Kommandanten gab es plötzlich zwei Kandidaten: Amtsinhaber Daniel Schweiger sowie Tobias Ludwig.

Viel Zeit in Aus- und Fortbildung investiert



Keine Einsatzgrenzen mehr

Kaltenbrunn. Die Aktiven stimmten in geheimer Wahl ab, in der der 28-jährige Ludwig mit 13 zu 28 Stimmen Amtsinhaber Schweiger unterlag. Der 42-Jährige ist bereits seit 18 Jahren stellvertretender Kommandant und hatte in der Versammlung seine vierte und zugleich letzte Sechsjahres-Amtsperiode angekündigt. Seinen unterlegenen Mitbewerber nannte er "den Mann der Zukunft". Erster Kommandant bleibt weiterhin Alexander Kummer."Auf sie ist 100 Prozent Verlass. Sie haben klasse Arbeit geleistet. Die Bürger haben hohen Respekt vor der Wehr und sind dankbar für die Einsatzbereitschaft", sagte Bürgermeister Ludwig Biller, der die Versammlung leitete. Die 40 Einsätze gliederten sich in 27 technische Hilfeleistungen (unter anderem Sturmschäden, First Responder) 10 Brandeinsätze und 3 Sicherheitswachen, berichtete Kommandant Kummer. Der Einsatzradius habe sich vergrößert und damit das Straßennetz auf 75 Kilometer bis kurz vor Vilseck erhöht.Unfallschwerpunkt war 2017 erneut die B 299. Bei 13 Verkehrsunfällen wurde die Kaltenbrunner Wehr fünfmal gerufen und brachte den Rettungsspreizer zum Einsatz. Dabei war in Tanzfleck wieder ein Todesopfer zu beklagen. 5 Personen konnten durch die Wehr gerettet und 17 bis zum Eintreffen des BRK betreut werden. "651 Aktive leisteten 544 Stunden ehrenamtlichen Dienst, das sind aber nur die reinen Einsatzstunden", bemerkte Kummer.Viel Zeit wurde in die Aus- und Fortbildung investiert: Zugübungen mit Mantel und Thansüß, Leistungsprüfung, Grundausbildung. Matthias Köstler und Florian Koppmann sind nun geprüfte Maschinisten. Den Atemschutz-Lehrgang absolvierten Sabine Gräf, Timo Schönberger und Felix Graf. "Damit stehen 23 Atemschutzgeräteträger zur Verfügung", so Kummer. Das Durchschnittsalter der 51 Aktiven, darunter 9 Frauen, beträgt 32 Jahre.Kummer ernannte aufgrund des Gruppenführer-Lehrgangs an der Feuerwehrschule Matthias Koppmann und Tobias Ludwig zum Löschmeister. Von der Jugendgruppe in die aktive Wehr übernommen und zum Feuerwehrmann befördert wurden Jakob Kummer, Florian Miedl, Timo Schönberger, Carina Messer und Celine Speth.Jugendwart Jürgen Oheim freute sich über drei Neuzugänge und hob den Erwerb der Bayerischen Jugendleistungsspange sowie den gemeisterten Wissenstest zum Thema "Unfallverhütung, Schutzausrüstung und Dienstkleidung" hervor. Hierfür galt Oheims Dank seinem ausbildenden Stellvertreter Tobias Ludwig.Meier kündigte Übungen im europaweit einmaligen Terrorzentrum Neuhaus an und fügte hinzu: "Einsatzgrenzen gibt es nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei."