Weiherhammer

04.07.2017

Weiherhammer : Geröll

Erst kam es von der Straße ab, dann überschlug sich das Auto. Am Ende war es ein Totalschaden und der Fahrer landete im Krankenhaus. So ist die Bilanz eines Unfalls in Weiherhammer am Montag gegen 21.15 Uhr.

Auf der Straße von Weiherhammer und Trippach kurz vor Geröll hatte sich das Auto überschlagen. Die Einsatzkräfte fanden den Pkw auf dem Dach liegend vor. Ersthelfer betreuten den verletzten Fahrer.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 49-Jährige in einer leichten Linkskurve mit seinem Auto auf den Grünstreifen. Danach rutschte er die Böschung hinunter und und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Klinikum Weiden. An seinem VW Golf aus dem Jahr 1992 entstand Totalschaden. Die Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren aus Weiherhammer, Mallersricht und der Löschzug Trippach.