14.12.2017

Eine 26-jährige Frau bog am Donnerstag, gegen 8.30 Uhr, aus Weiherhammer mit ihrem Pkw Renault von der NEW 21 in die Ortsverbindungsstraße Weiherhammer-Kohlberg in Richtung Kohlberg ein. Ihr Fahrzeug geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Suzuki eines 51-jährigen Kohlbergers.Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und kamen in den Straßengräben zum Stehen. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Suzuki-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Beide brachte das BRK ins Klinikum Weiden. Das dreijährige Mädchen, das im Kindersitz im Renault saß, blieb zum Glück unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6000 Euro.