Vermischtes Weiherhammer

14.06.2017

14.06.2017

Ein weiterer Wechsel in der Pfarreiengemeinschaft Weiherhammer-Kohlberg-Kaltenbrunn steht an: Generalvikar Michael Fuchs hat Pater Prince Joseph Kalarimuriyil MCBS ab 1. September als Vikar nach Weiherhammer mit dortigem Wohnsitz berufen. "Sie haben großes Glück, denn Pater Prinz, wie er genannt wird, ist ein netter, charmanter und gutwilliger Mensch. Wir sind sehr traurig, dass wir ihn verlieren", sagte Stadtpfarrer Werner Konrad von der Pfarrei St. Augustin Viechtach am Telefon.

Pater Prince wurde am 7. Februar 1978 im südindischen Bundesstaat Kerala geboren. 2005 empfing er die Priesterweihe. Als Mitglied der Ordensgemeinschaft Eucharistische Missionare wirkte er bis 2014 in einem Waisenhaus mit Schule in Mittelindien. Die rund 7500 Katholiken zählende Bayerwald-Pfarrei an der östlichen Bistumsgrenze war in den vergangenen drei Jahren sein erster Einsatzort in Deutschland. Der neue Vikar und sein neuer, ebenfalls aus Kerala stammender Chef, Pfarrer Varghese (zu deutsch Georg) Puthenchira, zurzeit noch in Pfakofen/Allkofen, kennen sich bereits. Pfarrvikar Yesu Savariyappan wechselt auf Weisung des Ordinariats am 1. September nach Kallmünz-St.Michael (rund 3000 Seelen) zur Unterstützung von Pfarrer Andreas Giehrl. Pfarrer Adam Nieciecki übernimmt bekanntlich die Pfarrei Leuchtenberg mit der Expositur Döllnitz.