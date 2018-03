Vermischtes Weiherhammer

22.03.2018

22.03.2018

Grund zur Freude haben die vielen "alten Hasen" beim Kleintierzuchtverein (KTZV): Er sichert sich mit der Gründung einer Jugendgruppe, die Stefan Pöllath leitet, den Fortbestand.

Die fünf Aktiven aus Neustadt sind für uns eine Bereicherung, weil sie Rassen züchten, die bisher in unserem Verein noch nicht vertreten waren. Herbert Lorenz

Fünf Kinder interessieren sich für das Hobby. Bezirksjugendleiterin Gabi Feldbauer gab dazu in der Hauptversammlung Hilfestellung. "Die Lokalschau war ein voller Erfolg und hatte vonseiten der Bevölkerung guten Zulauf", betonte Vorsitzender Adolf Grasser. Er hob ferner den Züchterabend mit Versteigerung hervor. Neben vier Mitgliederversammlungen war der KTZV auch bei Kreis- und Bezirksversammlungen sowie bei der Zuchtwartschulung in Fuchsmühl vertreten. "Die Finanzen passen trotz des 100-Euro-Defizits", konstatierte Rudi Schreyer. Unterkassiererin Marga Grasser meldete einen Austritt und zurzeit 61 Mitglieder. Die Erfolge bei der Bezirksschau in Waldmünchen stellte Schriftführer Herbert Lorenz - er erhielt auch Lob vom KTZV-Chef als Tätowiermeister - heraus: Jeweils den Titel des Bezirksmeisters holten Karl Singer mit Neuseeländer rot, Adolf Grasser mit Neuseeländer weiß und Karl Schön mit Zwergwidder wildfarben. Mit einem Dank an die Unterstützer bedauerte Ausstellungsleiter Karl Singer den Rückgang der Anzahl von Tieren bei der Lokalschau. Deshalb wurden am Ende der Versammlung mit Vertretern des Kaninchenzuchtvereins Weiden gleich erste Schritte für eine Gemeinschaftsschau festgelegt.Zuchtbuchführer Johann Ertl (erkrankt) hatte zwei Grafiken erstellt, die Lorenz erläuterte. 203 Jungtiere waren im Zuchtbuch eingetragen, 35 weniger als 2016. "Die fünf Aktiven aus Neustadt sind für uns eine Bereicherung, weil sie verschiedene Rassen züchten, die bisher in unserem Verein noch nicht vertreten waren." Den Sonderapplaus hatten sich die Spitzenreiter Herbert Lorenz mit 51 und Anton Lorenz als Zweiter mit 41 eingetragenen Tieren, beide Neudorf, für ihre Arbeit verdient."Der Mensch arbeitet gegen die Natur, wenn er schon im Winter Nachwuchstiere haben will", gab Grasser zu bedenken. Heu sei ganz wichtig zum Verdauen. "Füttert keine Gerste, sie hat zu viel Eiweiß, und das ist nicht gut für die jungen Hasen", bat der Vorsitzende. Bürgermeister Ludwig Biller gratulierte im Beisein von Johanna Krauß zu den Erfolgen und wünschte die Fortführung der Lokalschau. Die Gemeinde sorge für die örtlichen Voraussetzungen.