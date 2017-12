Vermischtes Weiherhammer

11.12.2017

0 11.12.2017

Da wehte Weihnachtsduft um den Rathausplatz: Die Junge Union mit Vorsitzendem Julian Kraus veranstaltete am Sonntag zum dritten Mal den Weihnachtsmarkt am Beckenweiher. "Der Markt ist trotz Schnee sehr gut besucht", sagte Kraus. "Und der Schneefall sorgt für hervorragendes Weihnachtsmarkt-Feeling." Die Kinder hatten Spaß: Sie machten aus dem Hügel hinter dem Rathaus einen Schlittenberg und bekamen am Abend vom Nikolaus Weihnachtspäckchen. Die Essensstände meldeten nach und nach ausverkauft: Die JU verkaufte Würste, Glühwein und Punsch sowie mit der Frauen-Union Waffeln. Das Café Tapas bot Flammkuchen an, die Feuerwehr-Festdamen Gulaschsuppe, Popcorn und Lebkuchen. Die OWV-Frauen verkauften Selbstgebasteltes für den guten Zweck. Bild: exb