Wirtschaft Weiherhammer

19.06.2017

38

0 19.06.201738

Die CSU-Kreisräte sehen sich beim Flachglasriesen Pilkington um. Dabei kommt auch ein heißdiskutiertes Thema zur Sprache, um das es in jüngster Zeit etwas still geworden war.

Gleise schon da

Große Produktpalette

"Als Chance für den Landkreis und die Region zur Sicherung von Arbeitsplätzen und um Güter auf die Schiene zu bringen", wertet Fraktionschef Stephan Oetzinger das geplante Güterverkehrszentrum (GVZ).Bis zu 35 Container mit Glas werden wöchentlich auf der Straße zu den Güterverkehrszentren in Regensburg, Nürnberg oder Hof transportiert und von dort per Bahn und Schiff zu den Kunden gebracht. "Da in Weiden kein Platz für ein Verkehrszentrum ist, wurde die Idee nach Weiherhammer weitergetragen", berichtete Bürgermeister Ludwig Biller.Die Gleisanlage von Pilkington könnte Ausgangspunkt sein. Weitere Gleise sowie befestigte Flächen für den Umschlag mit Containerstaplern, sogenannten Reach Stackern, sowie einen Portalkran wären notwendig. Gewerbeflächen müssten für Logistikunternehmen geschaffen werden. Dazu seien auch Ausgleichsflächen notwendig. Die Potenzialanalyse ist laut Biller aussichtsreich. Investitionen von neun Millionen Euro wären notwendig. Eine Trägergesellschaft müsste gegründet werden. Wunschpartner der Gemeinde wäre Pilkington, verriet Biller, 2020/21 könnte der Betrieb losgehen. Günstig sei für den GVZ-Sitz auch die Straßenzufahrt bewertet worden. Keine Ortschaft müsste durchfahren und durchschnitten werden.Die Ortsumgehungen Etzenricht und Weiherhammer über die Kreisstraße NEW 21 seien fertig, Mantel sei in Planung. Das GVZ könnte rentabel wie ein Hafen sein und würde Güter auf die Schiene bringen. Auch die Entwicklung bei Pilkington imponierte Landrat Andreas Meier und den CSU-Räten. Seit 2006 gehört der Betrieb zur japanischen NSG-Group. 484 Mitarbeiter, darunter 40 Auszubildende, lassen an 365 Tagen täglich 1600 Tonnen Glas aus den Floatwannen laufen. Der Grafenwöhrer Reinhold Gietl ist als Werksleiter mit Herzblut dabei.Gietl wartete mit Rekordzahlen zu den benötigten Rohstoffen, Energiemengen oder mit Details zur hochmodernen Rauchgasreinigungsanlage auf. Komplex sei die Produktpalette mit Gläsern der Stärke von 0,75 bis zu 19 Millimetern. Nicht nur in Smartphones, in Schaufenstern, Glasbauten, Solaranlagen oder auch in der Berliner Reichstagskuppel sorgten Pilkington-Gläser für Durchblick und könnten jetzt sogar in einer Rekordlänge von bis zu 24 Metern hergestellt werden.Die Anlieferung aller Rohstoffe, 1600 Tonnen täglich, erfolgt zu 100 Prozent per Lkw, "weil in der Vergangenheit die Bahn unflexibel, unzuverlässig und teuer war", monierte Gietl unverblümt. Seit 12 Jahren sind die dreimal 800 Meter langen Bahngleise entlang des Floatwerks ungenutzt, aber nicht stillgelegt.