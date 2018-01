Wirtschaft Weiherhammer

03.01.2018

Weiherhammer/Providence. "Langjährige Mitarbeiter sind das Kapital einer Firma und tragen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg bei", unterstreicht die BHS Corrugated, der Weltmarktführer für Wellpappenanlagen. Einer dieser langjährigen Mitarbeiter wurde wegen seiner "herausragenden und beispielhaften Verdienste" für die globale Wellpappenindustrie geehrt.

"Pionier für Wellpappe"

Paul Roier, Abteilungsleiter der Projektierung und Prozesstrainer für Wellpappenanlagen der BHS Corrugated, erhielt beim Kongress des weltweit führenden Verbandes der Papier und Verpackungsindustrie TAPPI, einen "Outstanding Merit Award". Roier ist damit erst der zweite Europäer, dem diese Auszeichnung zuteil wird. Bei der Verleihung in Providence, Rhode Island (USA), wurden vor allem Roiers Beiträge zu Verbesserungen in der Produktivität und die optimierte Produktionsgeschwindigkeit von Wellpappenanlagen gewürdigt. Neben zahlreicher Qualitätsverbesserungen und Optimierungen für Prozesse bei der Herstellung von Wellpappe zeichnet Roier als Patenthalter der Tension Roll maßgeblich dafür verantwortlich, dass Wellpappenanlagen von BHS Corrugated mit einer bis dahin noch nicht dagewesenen Produktionsgeschwindigkeit von 450 Metern in der Minute produzieren.Die erste Wellpappenanlage dieser Art läuft heute bei der Firma SPC in Concord, North Carolina (USA). Der US-amerikanische Markt bildet den größten Kundenkreis der BHS Corrugated und ist mit den schnellsten und leistungsstärksten Wellpappenanlagen weltweit ausgerüstet.Paul Roier wurde 1979 von Paul Engel, dem Vater der geschäftsführenden Gesellschafter Christian und Lars Engel, als Projekt-Ingenieur eingestellt. Sein Aufgabengebiet umfasste die Planung und Implementierung sowie Start-Up und Abnahme der Wellpappenanlagen und Einzelmaschinen der BHS in Europa. Die Ausbildung für diese Aufgabe übernahm der damalige Abteilungsleiter und Prokurist Lothar Jobst, auch bekannt als "Pionier für Wellpappe".