Wirtschaft Weiherhammer

23.06.2017

7

0 23.06.2017

Freihung/Weiherhammer/Kohlberg. Die Raiffeisenbank (Raiba) Auerbach-Freihung bleibt trotz schwierigen Umfelds auf Wachstumskurs. Mit 252,5 Millionen Euro erreicht die Bilanzsumme einen neuen Höchstwert. Dennoch sieht Vorstandsvorsitzender Frank-E.Kirchhof im Negativzins eine große Herausforderung. "Die Folgen sind für gesunde Banken wie die unsere dramatisch", betonte Kirchhof in der Vertreterversammlung. In der genossenschaftlichen Finanzgruppe sei eine steigende Fusionsdynamik zu beobachten.

Die Folgen sind für gesunde Banken wie die unsere dramatisch. Frank Kirchhof zur aktuellen Situation der Banken

Vier Trends seien maßgeblich: Niedrigzins, Digitalisierung, Demografie, Regulatorik. Die Raiba stehe derzeit nicht in Fusionsverhandlungen. "Gleichwohl wissen wir, dass, unbeschadet der positiven Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres, die Herausforderungen aus diesen vier Trends auch für uns nicht kleiner werden", bemerkte Kirchhof.Deshalb zeige sich die Raiba sinnvollen Zusammenschlüssen oder Kooperationen mit anderen Instituten gegenüber weiterhin offen. Die Margen zwischen Einlagen- und Kreditzinsen schrumpften. Geldanlagen mit höheren erwarteten Renditen - beispielsweise Aktien - gewännen an Bedeutung. Deswegen habe die Raiba stark in die Kundenberatung investiert, sagte Kirchhof. Er sieht das Mobilbanking weiter auf dem Vormarsch. Die Homepage als die am häufigsten besuchte Geschäftsstelle zähle täglich über 500 Besuche.In der Kommunikation mit den Mitgliedern fahre man eine Doppelstrategie nach dem Motto "Das eine tun, ohne das andere zu lassen." Kirchhof : "Deswegen bleiben wir mit unseren Filialen in der Fläche präsent." Gleichzeitig biete die Bank mit dem "Multi-Channel-Ansatz" ein breites Spektrum an Zugangswegen.Vorstandsmitglied Michael Sommer unterstrich den überdurchschnittlichen Zuwachs in vielen Bereichen, besonders den Ausbau der Spitzenposition im Finanzierungsgeschäft. Die Mitgliederzahl erhöhte sich um 216 auf einen Höchststand von 6418. Weitere Zahlen: Das betreute Kundenvolumen erreichte zum Jahresende 532,8 Millionen (plus 7,5 Prozent).Die Bilanzsumme stieg um 5 Prozent auf 252,5 Millionen Euro, die Kundeneinlagen verzeichneten mit 198,9 Millionen Euro ein Plus von 3,5 Prozent. "Sicherheit und Verfügbarkeit haben bei den Anlegern hohe Priorität", bemerkte Sommer. Im Kreditgeschäft gab es wegen der Nachfrage nach Wohnungsbau-Finanzierungen ein Rekordjahr mit einem Zuwachs von 11 Prozent auf 186 Millionen Euro.Die Gesamtkapitalquote betrug 16,7 Prozent. "Sie liegt damit deutlich über den Anforderungen und lässt Spielraum für Wachstum", sagte Sommer. Der Jahresüberschuss liege mit 326 000 Euro nur unwesentlich unter dem von 2015. 39 000 Euro wurden für die Förderung von Kultur und Jugendarbeit ausgegeben. Die Umsatzerlöse im Warensektor betrugen 29,4 Millionen Euro.Die Versammlung billigte den Jahresabschluss, die Ausschüttung einer Dividende von 74 240 Euro und die Einstellung von 186 178 Euro in andere Ergebnisrücklagen.