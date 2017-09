Wirtschaft Weiherhammer

25.09.2017

Das Überbetriebliche Bildungszentrum Ostbayern (ÜBZO) wird voraussichtlich noch heuer die Zertifizierung als Kompetenzzentrum für Produktionstechnologie erhalten. Das ist bislang einmalig in Bayern.

Der Anlass war eingebettet in die Einweihung des neuen Lifecycle-Buildings der BHS Corrugated. Unternehmer und Verbandsvertreter sahen sich als potenzielle Partner für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter im Bildungszentrum um und durchliefen den Informationsparcours.ÜBZO-Geschäftsführer Erich Bauer stellte das Konzept des zukünftigen Kompetenzzentrums vor. Stark ausgerichtet sei diese zentrale Bildungsstätte auf die Produktionsstrukturen im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0. Als ehemaliger Hochschulpräsident erinnerte Bauer an generelle Entwicklungen im Bildungssystem und stellte fest, dass "das klassische Ausbildungssystem nicht ausreichend flexibel ist, um auf die schnellen Entwicklungen der digitalen Welt zu reagieren. Wir brauchen einen Switch", forderte Bauer.Veränderungen müssten rasch und kreativ angedacht werden. Wissen werde immer mehr durch grundlegende Qualifikationen abgelöst, und lebenslanges Lernen sei als Reaktion auf sich dauernd verändernde Strukturen angesagt. Im neuen Ausbildungsberuf des Produktionstechnologen würden alle diese Veränderungen in ein Berufsbild übertragen. "Ich bin stolz, dass dieses Berufsbild aus der Oberpfalz kommt", betonte der ehemalige FH-Chef. Aus Bildung 4.0 soll auch die Gesellschaft 4.0 entstehen. DIN 4.0 stehe für Digitalisierung, Internationalisierung und Nachhaltigkeit.Die Einzelheiten der neuen Ausbildungsrichtung umriss ÜBZO-Abteilungsleiter Ronald Behrend. Wer den Beruf lerne, werde branchenübergreifend qualifiziert, Produktionsprozesse im Zeitalter von Industrie 4.0 zu steuern. In der digitalisierten Welt hätten Produktionsprozesse in allen Wirtschaftsbereichen viele Gemeinsamkeiten, erläuterte Behrend. Klassische Fertigungsverfahren würden abgelöst durch innovative Technologien mit industrieller Informationstechnik.Zunehmend komme es im Arbeitsleben auf Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten an. Der Ausbildungsberuf des Produktionstechnologen berücksichtige alle diese Gesichtspunkte. Schwerpunkte liegen im Metall- und Elektrobereich. Bewerber müssten gute Noten in Mathematik und Physik mitbringen. "Nur sehr gute Hauptschüler kommen in Betracht", stellte Behrend fest. Im ersten Jahr der Ausbildung werde Grundlagenwissen vermittelt. Ab dem zweiten gebe es Spezialisierungsmöglichkeiten, die dann im dritten Ausbildungsjahr in den Produktionsbereich des Ausbildungsunternehmens einmündeten. Digitales Lernen und E-Learning seien Bestandteil der Ausbildung. Zentraler Berufsschulstandort ist Wiesau.An Informationsinseln wie Virtual Reality, Prozessoptimierung, Lernmanagement, Steuerungstechnik, 3-D-Druck oder Simultanfräsen konnten sich die Entscheidungsträger von den Ausbildungsstandards im ÜBZO überzeugen.