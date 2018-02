Überraschung in den beiden BHS-Restaurants

Weiherhammer

28.02.2018

Paukenschlag am Beckenweiher: Thomas Wenger, der Küchenchef der beiden BHS-Restaurants "Elements" und "News", hört auf. "Das hat private Gründe", sagt er auf Nachfrage zur Kündigung. Am 30. April ist offiziell sein letzter Arbeitstag. Dem Vernehmen nach zieht es ihn zurück in den Raum Stuttgart. Wenger hat das ehrgeizige Gastro-Projekt lange begleitet und war seit der Eröffnung Ende 2017 Kopf einer stattlichen Küchenmannschaft. Sein Nachfolger steht angeblich bereits fest. Er soll aus der Region kommen und bislang nicht zum "Elements"-Team gehört haben.