Vermischtes Wenzenbach

28.03.2018

136

Ein lauter Knall, Glas splittert und plötzlich steht ein Wildschwein im Eingangsbereich. Das passierte einer Familie in Wenzenbach (Kreis Regensburg).

Über einen nahe gelegenen Wald verirrte sich das Tier am gestrigen Dienstagabend in der Ortschaft. Kaum in der Wohnbebauung angelangt, erschreckte es sich und lief über eine Straße direkt in ein Glaselement im Eingangsbereich eines Wohnhauses. Das Wildschwein flüchtete danach wieder in das angrenzende Waldgebiet.Verletzt wurde niemand, aber zwei Scheiben der Dreifach-Verglasung gingen zu Bruch. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wildschweine grundsätzlich nicht gefährlich sind. Sie rät deshalb: "Engen Sie ein Wildschwein nie ein oder drängen es in eine Zaun- oder Hausecke. Denn solange die Tiere fliehen können, greifen sie Menschen nicht an."