Freizeit Wernberg-Köblitz

12.07.2017

0 12.07.2017

Gestärkt mit dem Reisesegen von Pfarrer Markus Ertl machten sich 23 Frauen des Katholischen Frauenbundes Wernberg unter Führung ihrer Organisatorin Jutta Schönberger auf den Weg nach Welschnofen im Eggental in Südtirol, um in der Gemeinschaft unter dem Motto "Dem Leben Richtung geben" vier besinnliche Tage zu verbringen. Die Heimreise führte die Gemeinschaft mit der Seilbahn auf den Wendelstein, wo die Frauen in dem neu renovierten und höchst gelegenen, konsekrierten Kirchlein Deutschlands den Abschlussgottesdienst feierten konnten. Bild: exb