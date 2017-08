Freizeit Wernberg-Köblitz

Das Ferienprogramm des FC Wernberg ist gefragt: Zahlreiche Kinder und Schüler waren beim "Tag des Sportabzeichens" auf den Sportanlagen des Vereins mit Begeisterung bei der Sache. Mit Eifer wurden im Kinderferienprogramm Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination trainiert. Dieter Rosenberg, Vorsitzender des Sportvereins, erwähnte bei der Begrüßung, dass die Leichtathletikanlage nach einigen Jahrzehnten ausgebessert und gereinigt werden müsse. Die große Zahl an Teilnehmern bei der Sportabzeichenaktion in den letzten Jahren habe die Markträte dazu bewogen, einen Zuschuss zu bewilligen. Beim Ehepaar Schwendner und seinen Helfern bedankte sich Rosenberg für das langjährige Engagement im Bereich Breitensport. Obwohl eine Regenpause eingelegt werden musste, kamen am späteren Nachmittag nochmals fast alle Teilnehmer zusammen, um die restlichen Leistungen zu absolvieren. Zur Belohnung gab es ein Eis oder ein Getränk. Einige Mütter und Väter, die ihre Kinder begeistert anfeuerten, konnten am Ende des Tages überzeugt werden, dass es großen Spaß macht, das Sportabzeichen zu machen. Trainingsmöglichkeit ist jeden Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr. Bild: exb