Kultur Wernberg-Köblitz

18.06.2017

Präsident Stefan Fiedler war noch am Folgetag glücklich. Denn der erste "Club-Besen" der Clubfreunde Rot-Schwarz Wernberg übertraf Samstagabend alle Erwartungen. Von rund 800 Besuchern des schwäbisch angehauchten Weinfestes auf dem Marktplatz war am Ende die Rede.

"Club-.Besen": Der Name der Veranstaltung spielte einerseits auf die veranstaltenden Clubfans an, zum anderen auf den Begriff "Besenwirtschaft" oder kurz "Besen". Das ist im Raum Württemberg eine Gastwirtschaft, die selbsterzeugten Wein direkt vermarktet. Ein aufgestellter oder am Eingang hängender Besen dient als Zeichen, dass die Besenwirtschaft geöffnet ist. Vergleichbar ist das Ganze mit dem in der Oberpfalz heimischen Zoigl. Und so wurden am Eingang des Marktplatzes zwei Besen gekreuzt, als Gruß und Hinweis für die zahlreichen Besucher.Ausgeschenkt wurden Weine und Liköre des "Winzers vom Weinsberger Tal" aus der Nähe von Heilbronn. Dazu gab es zum Essen schwäbische Spezialitäten wie Flammkuchen aus dem Holzofen, Winzerbraten, selbst gemachte Maultaschen und Käsespätzle - alles das kam exzellent an, wie sich zeigte.Dass es den Gästen beim Weinfest gut ging, dafür sorgten rund 30 Helfer in den Buden und beim Servieren. Weil das Wetter passte, auch wenn es im Laufe des Abends ein bisschen kühl wurde, gingen die letzten Besucher erst um 2 Uhr früh. Davor war über viele Stunden auf dem Platz praktisch kein Platz mehr zu ergattern, waren alle 80 Tisch-Bänke-Garnituren komplett besetzt. "Wir haben höchstens mit der Hälfte der Menschen gerechnet", zeigte sich Clubfreunde-Chef Fiedler im Nachhinein noch immer überrascht vom Andrang. Und er bekräftigte eine Entscheidung der Cluberer, als er versicherte: "Es wird eine Neuauflage des Festes geben!"