19.07.2017

-Diebrunn. "Unter den Kastanien spielt die Musik", lautete das Motto beim sommerlichen Böhmischen Abend im Gasthaus Braun in Diebrunn. Den Auftakt bestritt wie immer die Stubenmusik der Geschwister Braun, gefolgt vom Nachwuchs: Paula und Vincent Riedl aus Wernberg-Köblitz (7 und 9 Jahre), hatten auf ihrem Akkordeon ebenfalls erfrischende Sommerlieder eingeübt. In die Herzen der Zuhörer spielten sich Robert Koller aus Zant mit Steierischer Musik, Rudolf Bergold (Wernberg-Köblitz) mit dem beliebten "Frauenkäferl-Lied", Hans Gietl aus Schwarzenfeld mit dem Bisamwalzer und Manfred Degenkolb aus Hof mit Charakterstücken.

Oberpfälzer und Südtiroler Heimatklänge schlugen Franz Graf (Sulzbach-Rosenberg) und Hans Kiener (Schnaittenbach) an. Marianne Helm und Hans Kowatsch aus Waldsassen begeisterten mit historischer Musik aus dem Stiftland und schließlich gab es Musik aus dem Strandcafé der 50er Jahre: Manfred Döllinger (Weiden), Helmut Reichl (Pressath) und Willi Prechtl auf dem Saxofon versetzten die Zuhörer in diese Zeit zurück. Für Witz und Humor sorgte wieder der Oberköblitzer Mesner, der "Zahner Hans". Der nächste Böhmische Abend ist am zweiten Samstag im September und wird zugleich als 30. Geburtstag dieser beliebten Musikantenveranstaltung gefeiert.