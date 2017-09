Vom Banker zum Bürgermeister

Politik Wernberg-Köblitz

Konrad Kiener und Ehefrau Judith liegen sich in den Armen: Der 42-jährige Sparkassen-Teamleiter fährt mit 63,8 Prozent einen satten Wahlsieg ein - und das bei einer stattlichen Wahlbeteiligung von 76,9 Prozent. Am 29. November übernimmt Kiener die Amtsgeschäfte im Rathaus.

Bei Wahlleiterin Maria Schlögl liefen die Fäden zusammen. Sie konnte die Angespanntheit der Kandidaten gut verstehen, hatte sie doch selbst zwei Mal gegen Bürgermeister Georg Butz kandidiert und holte 2005 respektable 46,78 Prozent.Um 18.45 Uhr ging bei Schlögl die erste Meldung aus Saltendorf ein: 67 Stimmen für Werner, 70 für Kiener. Dann folgte Neunaigen: 124 Stimmen für Werner, 51 für Kiener. Dann lagen die Zahlen für einen der Jugendheim-Stimmbezirke auf dem Tisch: 122 Stimmen für Werner, 240 für Kiener. Ganz knapp ging es in Glaubendorf zu: Kiener holte 87, Werner 88 Stimmen. Als Konrad Kiener dann die drei Stimmbezirke in der Schule in Unterköblitz und die beiden im Jugendheim Wernberg für sich entscheiden konnte und der 42-jährige CSU-Kandidat auch in allen drei Briefwahlbezirken die Nase weit vorne hatte, war die Sache klar.Die Anspannung fiel ab. "Ich habe alles dafür getan, um die Wahl zu gewinnen, habe im Wahlkampf Bürger, Vereine und Unternehmen einbezogen. Und ich war echt". Nur, wenn man "für etwas brennt, kann man die Leute mitreißen". Da konnte er auch auf die volle Unterstützung seiner Familie bauen. Dann stand das Ergebnis fest: Maria Schlögl verkündete es im Treppenhaus des Rathauses, dankte den Bürgern für ihr großes Interesse an der Wahl und wünschte Konrad Kiener eine glückliche Hand.Bürgermeister Georg Butz, der nach 18 Amtsjahren nicht mehr kandidierte, war der Meinung, dass Konrad Kiener das Amt, bedingt durch seine Jugend, Schaffenskraft und seinen Ideenreichtum gut ausfüllen werde. Butz wünschte seinem Nachfolger stets Unterstützer und Halt in seiner Familie finde.Konrad Kiener war "überwältigt, fast sprachlos". Er werde sich ab dem 29. November "jeden Tag für Wernberg-Köblitz einsetzen" und wolle seinem Wahlslogan "Unser Markt in guten Händen" gerecht werden. Er müsse sicherlich noch einiges lernen, möchte aber sein Engagement, seine Kompetenz und sein Wissen für Wernberg-Köblitz einsetzen. Kiener möchte die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers weiterführen, aber auch aktuelle und eigene Akzente setzen.SPD-Kandidat und Zweiter Bürgermeister Alexander Werner gratulierte dem Gewinner Konrad Kiener. Werner machte keinen Hehl daraus, das er von seinem Wahlergebnis, auch wenn es respektabel war, enttäuscht sei. Er hätte gerne gewonnen und "ich und mein kleines Wahlkampfteam haben alles dafür gegeben".