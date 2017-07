Sport Wernberg-Köblitz

18.07.2017

18.07.2017

Einen ehemaligen French-Open-Finalisten, Bronze-Medaillengewinner und Daviscup-Spieler abklatschen zu dürfen, hatte sich die elfjährige Anna nicht träumen lassen.

Die Begegnung mit David Prinosil (44) ermöglichte die Tennisabteilung des TSV Detag Wernberg. Sie organisierte am Sonntag mit dem Ex-Profi ein Tenniscamp, an dem sich zehn Kinder beteiligten."Alle haben mitgemacht und durchgehalten", freute sich David Prinosil am Ende. Er wechselte spielerische Elemente mit Konditions- und Koordinationsübungen und stellte den Spaß am Tennis in der Vordergrund.Spartenleiter Martin Fischer bedankte sich beim Gast mit einem Blumenstrauß und einem Vereinswimpel und bei den Sponsoren für die Unterstützung. Die Kinder erhielten eine Teilnahmeurkunde. David Pronosil spielt heute beim TC Bohlsbach in der Regionalliga Südwest der Herren 40 und damit in der höchsten Liga dieser Altersklasse. Dass er nichts verlernt hat, bewies er beim abschließenden Schaukampf im Doppel zusammen mit den Wernberger Spielern Jonas Wiederer, Peter Meier und Jürgen Nimbs.