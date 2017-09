Sport Wernberg-Köblitz

17.09.2017

Wernberg/Hahnbach. Mit so einer Pleite hatte man beim FC Wernberg niemand gerechnet: Die Zimmermann-Elf verlor am Sonntag beim Bezirksliga-Spitzenteam SV Hahnbach mit 0:5.

Die Zuschauer sahen zunächst eine offene Partie, mit klaren Vorteilen für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann. Kurios dann die längst fällige Führung für den SV. Beim Herauslaufen stieß Wernbergs Keeper Jonas Lang mit Andreas Wagner zusammen, der Ball rollte weiter und Fabian Brewitzer hatte keine Mühe das 1:0 in der 12. Minute zu erzielen. Auch der zweite Treffer war sehr unglücklich für die Gäste. Wieder Fabian Brewitzer spielte die Kugel scharf nach innen und Stefan Lindner unterlief ein Eigentor. Der Gastgeber drückte weiter aufs Tempo und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. Eine davon nutzte er durch Christian Gäck zum 3:0. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff schaffte Hahnbach mit dem 4:0 die endgültige Entscheidung und Tobias Hüttner verwandelte eine Direktabnahme zum 5:0-Endstand. Der FC war in der ganzen zweiten Hälfte ohne echte Tormöglichkeit und insgesamt gesehen ohne Chance in dieser Partie.SV Hahnbach: Kollbrand, Kohl, Seifert, Schötz (68. Lukas Freisinger), Hüttner (66. Rösl), Rösch, Plach, Gäck (46. Rene Brewitzer), Geilersdörfer, Bastian Freisinger, Fabian Brewitzer.FC Wernberg: Lang, Schmid, Biller, Wagner (16. Schwirtlich), Winkler (76. Preißer), Zimmermann, Schatz, Lindner, Lorenz, Ebenburger, SchreyerTore: 1:0 (14.) Fabian Brewitzer, 2:0 (19./Eigentor) Stefan Lindner, 3:0 (27.) Christian Gäck, 4:0 (46.) Fabian Brewitzer, 5:0 (61.) Tobias Hüttner - SR: Sandro Do Adro (Kulmbach) - Zuschauer: 185.